V Německu stávkují strojvedoucí, omezí to i vlaky do Česka

V Německu stávkují od pondělí strojvedoucí. V zemi je velmi omezená dálková doprava. Z Prahy se Češi dostanou přímým spojem pouze do Drážďan, spoj do Berlína Německé dráhy zrušily.

Miliony lidí se v Německu od pondělního rána potýkají s výpadky v dopravě. V zemi totiž stávkují strojvedoucí německé železniční společnosti Deutsche Bahn. To ovlivní i Čechy, kteří do země cestují. V pondělí ani v úterý totiž nebude fungovat přímý spoj mezi Prahou a Berlínem, do země se dostanete pouze s přestupem v Drážďanech. Stávka probíhá kvůli sporům o platy, penze a koronavirový finanční bonus, uvedl portál DW.com.

Němečtí strojvedoucí stávkují tento měsíc už podruhé. Tentokrát se navíc ke strojvedoucím přidávají i další zaměstnanci na železnici. Stávka začala ve dvě hodiny ráno poté, co odbory odmítly nabídku vedení společnosti, končit má ráno ve středu.

"Funkčních by mělo být asi 40 procent linek," prohlásily Německé dráhy. Doporučují používat jiné dopravní prostředky, například tramvaje či autobusy. V centru Berlína se podařilo držet provoz ve 20minutových intervalech, v dálkové dopravě je to však horší. Čechy, kteří vystoupí v Drážďanech, tedy čekají v zemi výrazné problémy.

Němečtí odboráři požadují vyšší mzdy a jednorázový příspěvek 600 eur za dopady pandemie nemoci covid-19. Dráhy však nabízejí pouze zvýšení od příštího roku, argumentují přitom hospodářskými dopady koronaviru.