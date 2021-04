Dvě děti skončily s vážnými zraněními po pondělní noční střelbě v Chicagu. Podle policie na děti někdo střílel z projíždějícího auta. Jedno dítě bez uvedení pohlaví ve věku 13 let bylo postřeleno do břicha do zad, druhé, 14letý chlapec, má zraněný hrudník a břicho. Informaci přinesla agentura ENEX.