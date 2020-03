Z Titaniku chtějí vyzvednout další poklad! Návrh má řadu odpůrců

Vědci se chtějí znovu ponořit do hlubin Atlantského oceánu, aby z vraku Titaniku vytáhli Marconiho bezdrátový telegraf. Právě tímto přístrojem posádka pomocí morseovky volala o pomoc. Při katastrofě zahynulo 1500 lidí.

Je 10. dubna 1912 krátce před polednem. V anglickém přístavu Southampton se naloďují cestující na palubu největší a nejluxusnější zaoceánské lodi. Míří do New Yorku. O pár dní později ovšem jejich cesta končí, parník naráží do ledovce a radisté vysílají nouzový signál.

Na lodi, o níž se v té době tvrdilo, že je nepotopitelná, jim ke komunikaci sloužil Marconiho bezdrátový telegraf, který už více než sto let leží na dně Atlantického oceánu. Z rozpadajícího se vraku ho teď chce vytáhnout americká společnost RMS Titanic, která se o vrak lodi stará.

"Z našich nejnovějších průzkumů vyplývá, že střecha Titaniku je velmi poničená. Obáváme se, že v blízké době by se mohl celý vrak propadnout a zničit tak i Marconiho telegraf," vysvětlil ředitel společnosti RMS Titanic Bretton Hunchak.

Vrak je podle vedení společnosti v tak hrozném stavu, že je jen otázkou času, kdy bude telegrafický přístroj, který přispěl k záchraně přibližně 700 cestujících, nenávratně zničen.

Firma v minulosti pomohla z hlubin vyzvednout a zachránit okolo 5000 artefaktů, mezi nimi i stříbro, porcelán nebo zlaté mince. Ve všech případech se ale jednalo o předměty, které ležely v okolí potopeného Titanicu.

Teď je situace jiná. Telegraf je v útrobách vraku a to, že by se jakékoliv předměty měly vynášet přímo z něj, se nelíbí americkému Národnímu úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) a také některým politikům v Belfastu, kde byl slavný parník zkonstruován.

"Domnívám se, že vyzvednutí Marconiho telegrafu z vraku nám nijak nepomůže v pochopení té obrovské tragédie. Existují úplně stejné telegrafy v muzeích po celém světě. Není proto potřeba vrak dál ničit," míní belfastský politik Gavin Robinson.

O tom, jestli bude cenný artefakt vytažen z vraku, nebo už navždy zůstane pohřben v hlubinách oceánu, rozhodne soud.