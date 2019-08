Policejní pes Bart je hrdina, vyčmuchal zloděje v jeho skrýši!

Vskutku důmyslný plán měl zloděj, který v pondělí vnikl do jedné ostravské restaurace. Tu chtěl vykrást a utéct oknem toalety. K jeho smůle ho našel policejní pes Bart. Muž tak ze záchodu šel rovnou do cely.

V pondělí se v Ostravě děly věci. V ranních hodinách tam měl zloděj v plánu vykrást restauraci. Vnikl do ní oknem a bral, co mu přišlo pod ruku. Měl třeba použít kuchyňské nože a paličky na maso k poškození automatu, ze kterého vzal peníze. Do kapsy si pak dal dva cizí mobilní telefony. Škoda rozhodně přesáhla 10 000 korun.







"Z místa pak měl chtít utéci přes okno toalety, před kterým však spatřil policistu, neboť hlídky zajistily perimetr napadeného objektu, který současně propátrával kynolog se psem. Ukrýt se měl muž snažit ještě na toaletě, kde měl odhodit také bankovky, jež předtím získal z automatu," uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.



Muž měl se zákonem problémy již v květnu. V Ostravě vykrádal nejrůznější obchody. "Mezi odcizenými věcmi bylo například 70 kusů golfových holí, 200 kusů golfových míčků, cigarety, alkohol, víno, šest nanukových dortů, ale také 50 kusů ochuceného piva či víc než 100 kusů nealkoholických nápojů. Odcizit měl i cukrovinky, brambůrky, křupky, ale i krabičku s peněžními dary na záchranu zvířat," pokračuje Pokorná.







Vzhledem k velmi bohatému trestnímu rejstříku byl muž vzat do vazby. Pachateli nyní hrozí odnětí svobody až pět let. Letos, ještě před tím, než komisař podal návrh na vazbu, byl odsouzen k veřejně prospěšným pracím, ale nevykonal je. Ještě, že zasáhl Bart.