Z tunelu na Plzeňsku se valil dým. Jeho původ hasiče překvapil

V pravém tubusu spustil systém poplach pro detekci kouře. Bylo to v pondělí večer po 20. hodině. Hasiči se obávali toho nejhoršího. Možného požáru, případně i vlaku, a okamžitě se rozjeli k tunelu.

Ten je svou délkou přes 4 kilometry nejdelší v republice. Přijelo větší množství hasičů. Z Plzně, z Rokycan, z Košutky a nechyběli ani hasiči Správy železnic. Provoz na trati musel být zastaven a drážní hasiči vyzkratovali trakční vedení.

Zahájili průzkum tunelu. Valil se z něj hustý bílý dým. Naštěstí se ukázalo, že s požárem to nemá co dělat. Jednalo se totiž o jemný vápenný prach. Tím, co poplach způsobilo, byl nákladní vlak, který tunelem projížděl.

Jeden z vagonů měl s největší pravděpodobností otevřenou jednu přepravní komoru, ze které unikal vápenec. Zvířený prach tunel zcela zahalil. Hasiči tak mohli ukončit zásah.

Připomeňme, že v lednu letošního roku hasiči v Ejpovickém tunelu zasahovali při požáru osobního vlaku. Tři lidé se tehdy lehce zranili. Kvůli technické závadě tehdy hořely dva vagony za lokomotivou.