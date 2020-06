Z tygra už je divoká kočka. Virus oslabil a sám zmizí, tvrdí profesor

Italský profesor Matteo Bassetti tvrdí, že koronavirus stále oslabuje. Není podle něj už tak smrtící jako na začátku pandemie a sám zmizí, aniž by byla potřeba vakcína. Někteří vědci ale jeho tvrzení zpochybňují, protože pro něj není dostatek důkazů.

"Koronavirus byl v březnu a dubnu jako agresivní tygr, ale teď je z něj spíš divoká kočka. I starší pacienti ve věku 80 nebo 90 let se dokážou na posteli posadit a dýchají bez pomoci přístrojů. Stejní pacienti by dříve zemřeli během dvou až tří dnů," sdělil profesor pro portál The Sunday Telegraph.

Podle Bassettiho, který pracuje v nemocnici v italském Janově, virus oslabil a už není tak smrtící jako na začátku pandemie. Jedním z důvodů prý může být mutace, po které už koronavirus tolik nenapadá plíce.

Jako druhý důvod uvedl to, že lidé se mohli díky karanténním opatřením a sociálnímu odstupu nakazit v menších dávkách. Nemoc Covid-19 tak na sobě ani nemuseli pozorovat, protilátky si ale vytvořili. Bassetti pracuje s teorií, že čím větší množství viru se do organismu dostane, tím je průběh horší.

"V březnu nebo dubnu bylo všechno jinak. Lidé chodili na pohotovost s velmi těžkým průběhem a potřebovali kyslík nebo ventilaci, u některých se rozvinul zápal plic. V posledních čtyřech týdnech se tento vzorec zcela změnil," prohlásil lékař.

Bassetti už dříve mluvil o tom, že virus by mohl sám zmizet, aniž by se lidé proti němu nechali očkovat. S tím ale nesouhlasí řada jiných odborníků, podle kterých je italský profesor moc optimistický. Také podle Světové zdravotnické organizace (WHO) pandemie teprve nabírá na obrátkách.

Kritizoval ho například Gideon Meyerowitz-Katz z univerzity v australském Wollongongu nebo Angela Rasmussenová z Kolumbijské univerzity. "Neexistují žádné důkazy o tom, že by virus ztrácel na síle. Máme méně úmrtí a hospitalizací, to ale neznamená menší virulenci," uvedla Rasmussenová.





V Česku ve čtvrtek i v pátek skokově přibylo nakažených. Podívejte se na reportáž TV Nova: