Z úlevy silnou závislostí! Toto hrozí při špatném užívání nosních kapek

Kapky do nosu by se měly užívat nejdéle sedm dní. Pokud je člověk používá i poté, může si zadělat na pořádný problém. Špatné zkušenosti má třeba paní Kristína, kterou bolela hlava, budila se ze spaní a byla ve stresu v momentě, kdy nosní sprej neměla po ruce. Navíc velmi brzy přestala vnímat jeho účinek kvůli přehnanému užívání.



"S touto závislostí bojuji už tak dva roky. Byly dny, kdy jsem si sprej aplikovala až šestkrát denně,“ popsala žena své trápení pro portál TVnoviny.sk. Byla tak zoufalá, že musela vyhledat odbornou pomoc.



Podle lékařů vede nadměrné užívání nosních kapek k vytvoření léky vyvolané rýmě, která nakonec přechází do chronického stádia. Hodně lidí navíc situaci nechá dojít až do extrémů, kdy se používání nosního spreje stává závislostí. V takovém případě by se měl dotyčný nechat vyšetřit svým lékařem a navštívit také další specialisty.



Stejně jako při jiných závislostech i v tomto případě je nezbytné mít pevnou vůli. Pokud by lidé tento problém ignorovali a neřešili, mohli by nakonec ztratit čich, nebo by museli podstoupit endoskopickou operaci kvůli oteklé nosní sliznici.

Děti mohou v dnešní době častěji propadnout závislosti. Více se dozvíte v následující reportáži: