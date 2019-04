Z výplaty vám nic nezbylo? Naučte se lépe hospodařit s penězi

Veďte si rodinné účetnictví!

Pro začátek je dobré zavést rodinné účetnictví, do kterého budete zaznamenávat veškeré vaše měsíční výdaje. I když se to zdá jako otrava, vytvořte z toho každovečerní zvyk a uvidíte, že to pro vás bude po chvíli naprosto automatické.



Výdaje můžete rozdělit například do tří skupin – povinné (nájem bytu, energie, úvěr), nutné (peníze na dopravu, jídlo, pití, základní drogerii) a zbytné (volný čas, koníčky, zábava, dovolená apod.). Díky přehlednému účetnictví následně snadněji naleznete položky, na kterých se dá ušetřit.



Je to opravdu nutné?

Neznamená ovšem, že ovlivnit a pracovat můžete pouze se sloupečkem “zbytné”. Pro začátek se zamyslete nad důležitostí každé položky. Potřebujete například kabelovou televizi? Obzvlášť v době, kdy si většinu věcí můžete dohledat a pustit na internetu?



Podobně zapřemýšlejte také nad vašimi telefonními tarify. Neomezené volání a sms zní sice lákavě, ale vyplatí se vám to? Vždyť s většinou lidí stejně komunikujete přes messenger, skype apod. Zjistěte si, kolik opravdu protelefonujete a zkuste zajít za vaším operátorem, zda by pro vás neměl lepší a výhodnější nabídku. A nenechte se jen tak odbýt, i oni přece chtějí, abyste zůstal i nadále jejich zákazníkem.



Jak vyřešit otázku dopravy

Vysoké finanční částky z rodinného rozpočtu mizí také do nafty nebo benzinu. Zkuste se proto zamyslet, zda je nutné dopravovat se každý den do práce svým vlastním autem. Nejezdí z vašeho okolí i někdo další? Dohodněte se na spolujízdě a částku za pohonné hmoty alespoň rozpočítáte mezi více lidí.



Další levnější variantou přepravy je MHD. Pokud bydlíte dál, prostě si autem zajeďte k nejbližší zastávce a poté pokračujte hromadnou dopravou. Pokud vám to počasí a pracovní podmínky umožní, zajeďte si do práce na kole a uvidíte, o kolik bude vaše peněženka na konci měsíce bohatší.



Peníze, které se vám podaří ušetřit díky výše zmíněným tipům, doporučujeme vkládat na spořicí účet nebo je pravidelně investujte například do podílových fondů. Budou se vám lépe zhodnocovat, a tak si můžete šetřením ještě navíc vydělat. A vždy se hodí mít po ruce finanční rezervu!