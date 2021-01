Za 170 korun na osm let do vězení! Mladík na Lounsku okradl příbuznou

Devatenáctiletý mladík z Lounska čelí trestnímu stíhání kvůli porušování domovní svobody a krádeži. Mladý muž se měl koncem prosince v odpoledních hodinách vloupat do bytu své příbuzné. Za jeho jednání mu i přes zanedbatelnou škodu 170 korun hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Teprve devatenáctiletý mladík se vloupal do bytu své tety na Lounsku. Do něj se muž dostal násilím. Žádnou významnou kořist si z něj ale k jeho smůle neodnesl. Podle dosavadních zjištění, které má policie k dispozici, odešel pouze s taškou obsahující nefunkční kabely různého druhu.

Na místě byl mladík přistižen svědkem, který zavolal na místo policii. Ta mladíka zadržela a ten se následně k činu přiznal. Za jeho nerozvážné jednání mu i přes zanedbatelnou škodu vyčíslenou předběžně na 170 korun hrozí u soudu vysoký trest.

Skutek byl spáchán v době stále trvajícího nouzového stavu a zákon v těchto případech stanoví horní hranici trestní sazby. Ta v tomto případě je osm let. V nouzovém stavu to rozhodně není první případ, kdy lidé dostali vyšší sazby trestů. Loni v červenci dostal mladý brněnský bezdomovec rok a půl vězení s ostrahou za to, že ukradl pět housek.