Za brutální vraždu dcery 19,5 roku. "Je mi to líto," řekla matka u soudu

Mladá žena u soudu sice projevila lítost, vinu ale nepřiznala. Soudce Petr Sušil prohlásil, že soud nemá pochybnosti o tom, že smrtelná zranění tříleté holčičce způsobila její matka. Dle Sušila se navíc prokázalo, že v době smrti dívenky se kromě ní a její matky v bytě nikdo další nenacházel.

"Zpod nehtů byly odebrány stěry, kde byla nalezena DNA oběti i její krev. Muž, který se na místě pohyboval, žádné podobné stopy po zadržení nevykazoval. Kromě toho byly na těle obžalované zadokumentovány četné hematomy na rukou dokazující údery," řekl soudce. Čtení kompletního rozsahu zranění trvalo 10 minut.

Obžaloba pro matku zavražděné holčičky požadovala výjimečný trest 25 let vězení. Obhájce naopak navrhoval zproštění viny. Žena nejprve vypovídat odmítla, v závěrečné řeči ale činu litovala. Státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

"Strašně mě to mrzí a lituju toho, že malou už nikdy neuvidím. Znamenala pro mě vše na světě, nikdy bych jí neublížila, milovala jsem ji. Je mi strašně líto, že už tady není. Nikdy v životě bych takovou věc neudělala. Měla jsem pro ni nachystané na ráno věci do školky, měly jsme naplánovaný život. Nechápu, co se stalo," prohlásila matka u soudu.

Obhájce Karel Viktora zpochybnil důvěryhodnost svědků a jednoho ze soudních znalců označil za zaujatého. Důkazy navíc dle Viktory s jistotou neukazují na matku dívenky. Připomněl, že se v bytě pohyboval i muž, se kterým si žena vzala pervitin.

"Nelze vyloučit, že upadla například vlivem drogy do bezvědomí a když se vzbudila v prázdném bytě po mužově odchodu, dítě již bylo mrtvé. To u ní vyvolalo šok a vlivem drogy a ztráty paměti si mohla sama začít myslet, že čin spáchala," prohlásil u soudu Viktora.

"O malou jsem se celý život starala dobře a na drogy jsem ani nepomyslela. Až když mi umřela máma, tak jsem to psychicky nezvládala. Strašně lituju, že jsem s tím zase začala, že jsem radši nešla na nějakou léčbu nebo k terapeutovi," řekla obviněná v pondělí u soudu.

Třiadvacetiletá žena měla svou dceru zavraždit loni 14. srpna. Během noci si dle informací soudu dvakrát vzala dávku pervitinu a teprve tříletou holčičku měla poté bít pěstmi, škrtit rukama i elektrickým kabelem a bodat nůžkami. Dívenka zraněním podlehla.

Po činu prý matka dívky zmateně pobíhala po ulici jen ve spodním prádle: