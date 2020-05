Za ČSSD byl ministrem. Teď Jandák stranu cupuje a kandiduje za jinou

O Senát chce totiž Jandák bojovat v barvách Babišova hnutí ANO. To je podle něj vlastenecké s tahem na branku, zatímco ČSSD zoufalá, kupující si voliče a připojující se "ke všem blbostem na světě." Jandák to řekl ve velkém rozhovoru Novinkám.

Portál upozorňuje, že herec a exministr kultury tak kandiduje už za pátou politickou stranu. A neostýchá se radit i ODS - ta by prý měla zrušit buňku v pražských Řeporyjích, kde je starostou kontroverzní Pavel Novotný.

"S ANO jdu, protože mi to několikrát nabídli a já jsem řekl - proč ne. ANO jsem si vybral proto, že je znám z jižních Čech. Jsou to fajn a slušný lidi. Na hnutí ANO se mi líbí, že má tah na branku. To, co chce, je logické a srozumitelné. A je tam určitá míra vlastenectví, což je dnes strašně nepopulární slovo," vypráví Jandák, který do Senátu kandiduje na Pelhřimovsku.

A co mu vlastně vadí na současném vedení ČSSD? "ČSSD se vzdálila lidem a dělá populistickou politiku pomalu tak, že se země při požadavcích paní ministryně Maláčové položí. A zahraniční politika se mi nějak nelíbí. Ale hlavně jsme spolu přestali mluvit," stěžuje si v interview Jandák.

V první řadě mu vadí právě ministryně práce Jana Maláčová a také ministr zahraničí Tomáš Petříček. To prý nejsou sociální demokraté, ale "takoví zvláštní mladí lidé." Prý se s nikým nebaví a žijí si ve vlastním světě.

"ČSSD se vydala jiným směrem, než byla členská základna i voličský potenciál v této zemi. Vždyť oni se připojují ke všem blbostem, které jsou na světě," nebere si Jandák servítky.

A zastává se hnutí ANO, které už několik let vládne právě po boku ČSSD. "V tom hnutí vládne jiná atmosféra. Vůbec ne ta, jak se říká, že tam sedí velký Babiš a má pistoli, a jak kdo cekne, tak ho oddělá. Tak to vůbec není," má jasno Jandák.

