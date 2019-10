Za Gottem jeli fanoušci z Liberce i Berlína! "Je to vnitřní bolest," popsali

Pan Nosek na Gottových písničkách vyrostl a jeho skladby hraje lidem desítky let. A na jeho oldies party nikdy nechybí podobizna jeho idolu. "Začal jsem jeho písničky pouštět a pak jsem pronikal dál a dál do jeho dalších skladeb," popsal Oldřich Nosek.

Karel Gott se mu stal i životním vzorem. "Svým srdcem, gentlemanstvím. Vzor slušnosti, pohody, radosti," vypočítal pan Nosek, který si musel v pátek přivstat, aby stihl i to, co už měl dopředu naplánované - před odjezdem do Prahy daroval krev.

Trochu zesláblý, ale přesto se vydal pan Nosek vzdát hold svému idolu. A na zastávce potkal další Gottovi fanoušky. Krátce po 12. hodině měl za sebou dvouapůlhodinovou cestu z Liberce a musel ještě vystát dvouhodinovou frontu, která měřila půldruhého kilometru.

V půl druhé si pan Nosek splnil, co si předsevzal, a položil k rakvi svému idolu květinu. "Bude dlouho smutek. Je to vnitřní bolest. Je to pomalu člen rodiny. Jsou tady obrovské emoce. Nezažil jsem nikdy nic takového. Je to důstojné rozloučení. Karel Gott si zasloužil rozloučení celý republiky," uvedl.

A mistrovy písničky rozhodně bude pan Nosek hrát dál. Doma si je bude určitě nadále pouštět i pan Alexander z německého Berlína. Ten ve své zemi patří mezi největší fanoušky Karla Gotta. Doma má všechny jeho desky, Mistra osobně znal a byl na desítkách koncertů.

Z Berlína dorazil německý příznivec k pražské Bertramce, aby zapálením svíčky uctil památku svého idolu. Od Gottovy manželky Ivany dostal dokonce osobní pozvání na sobotní zádušní mši ve svatovítské katedrále.