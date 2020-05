Za jakých podmínek bude možné cestovat? Sledujte pořad Napřímo!

Lidé mají na vrácení peněz právo, zní z evropské komise. Ta kvůli tzv. lex voucher, na základě kterého cestovní kanceláře mohou na místo vrácení peněz vydat poukaz, poslala vytýkací dopis několika členským státům. Mezi nimi i Česku. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) tak musí najít cestu, jak lex voucher obhájit.



"My samozřejmě budeme jednat a budeme hledat nějaké kompromisní řešení tak, abychom vyvážili ty zájmy. Aby se klienti necítili ohroženi a zároveň jsme nezlikvidovali cestovní ruch," sdělila Dostálová. K situaci se vyjádřil také místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež: "Postupujeme podle českého zákona, který schválil český parlament, senát a pan prezident."





Nejen to dnes bude tématem videokonference evropských ministrů odpovědných za cestovní ruch. Na výsledek se v pořadu Napřímo zeptá ministryně Kláry Dostálové moderátorka Bára Divišová. A nejen na to. Za jakých podmínek bude možné cestovat na dovolenou? Mohou nás cestovky poslat do Hurghady, když jsme si zaplatili dovolenou v Istanbulu? A jak epidemie změní turismus v Česku? Nenechte si ujít Napřímo! Dnes v 17.45 na TN.cz.