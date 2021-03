Za jediný týden Island zasáhlo přes 10 tisíc zemětřesení. Hrozí erupce sopky

Na poloostrově Reykjanes na jihozápadě Islandu odstartovala série zemětřesení 24. února. Od té doby jich bylo detekováno přes 10 tisíc, informoval meteorologický web Severe Weather Europe. Týden před začátkem hlavního zemětřesného roje odborníci zaznamenali zhruba 500 menších otřesů.

Největší síly zemětřesení dosáhlo právě 24. února, kdy mělo 5,7 stupně. Následující dva dny byly klidnější, posléze se jejich intenzita opět zvýšila. "Ráno zemětřesení dosáhlo síly 5,2 stupně," napsal na twitteru 27. února seismolog Stephen Hicks a zveřejnil graf zobrazující frekvenci a sílu zemětřesení v období od 24. do 27. února.

After a brief calmer period following Wednesday's M5.7 quake, the ongoing seismic swarm on the Reykjanes Peninsula in SW Iceland has increased in intensity again over the past 24hrs, with several M4+ events, and a M5.2 quake this morning.

