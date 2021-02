Za jízdy rozmlátí sklo, urvou zrcátko! Mladí Češi se tím chlubí na TikToku

Na sociální síti TikTok se objevilo video, na které se skupina mladých Čechů baví rozbíjením předního skla auta během jízdy. Spolujezdec zapřený o sedadlo do něho oběma nohama kope, dokud se téměř nevysype. Majitel firmy, na jejímž profilu video visí, je z toho nadšený.

Česká mládež má novou, velmi nebezpečnou zábavu. Partička ze Sokolovska se natočila na sociální TikTok během jízdy novou škodovkou, kterou se snažila zevnitř co nejvíc rozmlátit.

Spolujezdec se zapřel o sedadlo a oběma nohama kopal do předního skla, na kterém se vytvořila obří pavučina a téměř se vysypalo. "To je málo, to je málo! Furt vidíme," snažili se ho ostatní vyprovokovat k ještě většímu poškození okna.

Mezi pasažéry očividně panovala bujará nálada. "Nasaď si brejle, jsme v poušti, ať nám písek nepráší do očí!" řval mladý muž, jenž rozkopal přední sklo. Nakonec ulomil i zpětné zrcátko. Jízda takto poničeným vozem byla extrémně nebezpečná, což si nespíš uvědomoval i řidič: "Davide, já už nevidím dozadu!" Na to se mu však dostalo odpovědi, aby se dozadu nedíval, protože to nepotřebuje.

Z videa je patrné, že skupinka hazardérů pravděpodobně neminula žádné další auto. Přesto bylo její chování v hrubém rozporu s pravidly silničního provozu. "Party, party, party. Česká komedie," stálo navíc v popisu příspěvku.

Zveřejnil ho profil střelnice a obchodu se zbraněmi včetně samopalů. Jeden z jeho majitelů o videu neměl ponětí a od události se distancoval, druhý byl nadšený. "Úplná bomba, ne? Je to dobrá reklama a funguje to. To bylo prostě sehraný, mimo běžný provoz," řekl TN.cz. Na záběrech je ale vidět silnice, po které klidně další řidiči jet mohli.

Oslovili jsme rovněž odborníky na bezpečnou jízdu z ministerstva dopravy, na reakci čekáme.