Za krásami Islandu i v zimě! ČSA tam budou nově létat každý den

Turisty stále oblíbenější Island bude v příštích měsících Čechům ještě blíž. České aerolinie zavádí každodenní spojení do islandského Keflavíku. Doposud létá linka třikrát týdně, nově bude letadlo z Prahy startovat na Island každý den. Let bude mít mezipřistání v dánské Kodani.

Příroda zabalená do zimního hávu, zamrzlé vodopády a hlavně nejlepší možnost pozorovat polární záři. Island láká i v zimě statisíce turistů. Ti, kteří by se do země ohně a ledu chtěli vypravit v zimních měsících z České republiky, budou mít snadnější cestu. České aerolinie spojí každý den Prahu s největším letištěm na Islandu.

O zavedení denního spojení na Island informovala v úterý mluvčí společnosti Smartwings, která ČSA vlastní, Vladimíra Dufková. Lety podle ní budou operovány stroji z flotily Smartwings Group.

"Úpravou letového řádu během zimy získá Praha celoroční spojení s Islandem a ČSA tímto krokem vychází vstříc velké poptávce po této trase. Čeští cestující tak budou mít možnost navštívit přírodní krásy Islandu i v zimním období. Cestující z Islandu mohou po jednoduchém přestupu v Praze pokračovat navazujícími linkami ČSA a Smartwings," uvedl Ján Tóth, obchodní ředitel Českých aerolinií.

Z Prahy letadlo bude od začátku platnosti zimního letového řádu, tedy od 28. října, startovat v 18:05, do Kodaně přiletí v 19:25, na zemi stráví 45 minut a ve 20:10 bude pokračovat do Keflavíku. Tam přiletí ve 22:35 místního času.

Odlet zpátky je naplánovaný na 4:25 místního času, v Kodani bude letadlo v 8:30 a v 9:15 odletí do Prahy, kde přistane v 10:40.

ČSA budou nabízet ve spolupráci se svými partnery spojení do více než sta destinací v Evropě, na Blízkém východě či v Asii. Společnost patří do globální aliance leteckých společností Skyteam. Smartwings, ještě jako Travel Service, se majoritním vlastníkem ČSA staly v roce 2017.

Od 23. října obnoví skupina Smartwings také linku do turisty oblíbené Dubaje ve Spojených arabských emirátech, kam budou letadla z Prahy taktéž létat každý den.