Za lékařem, do práce, na úřad. Takhle probíhají cesty do jiných okresů

Cesty do práce, k lékaři nebo na úřad jsou mezi výjimkami, které umožňují lidem cestovat do jiného okresu. Podívejte se, jak se někteří na překročení hranic okresů připravovali a jak jejich cesta probíhala.

Paní Karolína, pan Dušan a paní Monika. Trojice lidí, se kterými štáb TV Nova strávil cestu do jiného okresu. Karolína Kloudová v půl sedmé ráno vyrazila na cestu ze Strakonic do Písku, kde pracuje.

"Bohužel nemám ještě potvrzení od zaměstnavatele. Nebyla možnost jej získat, takže mám s sebou pracovní smlouvu, bylo řečeno, že to zatím by mělo stačit," svěřila se. Nakonec nebyla ani pracovní smlouva potřeba. "Tak jsem dojela do práce, žádnou hlídku policejní jsem nepotkala," prozradila.

Na nezvyklou cestu se připravoval také Dušan Jančár z Vlachova Březí. V Českých Budějovicích si potřeboval zařídit nejnutnější věci na úřadě. Vyplnit musel čestné prohlášení.

Při cestě štáb minul policejní hlídku stojící na autobusové zastávce. Žádné řidiče ale nekontrolovala. Po necelé hodině přijel do Českých Budějovic. "Doufám, že i cesta zpátky bude v pohodě a nebudu muset nikomu ukazovat žádné doklady a vysvětlovat, proč a kam jsem jel," vyjádřil se pan Dušan.

Řidička kamionu Monika Lantajová-Hroudová z Kraslic na Sokolovsku v pondělí potřebovala navštívit svého lékaře v 36 kilometrů vzdálených Karlových Varech. Z policejních kontrol měla trochu obavy. "Nevím no, uvidíme, jak se budou tvářit. Potvrzení mám, že jdu k lékaři. Sestřička mi napsala," svěřila se před cestou.

"Děláme to tím způsobem, že posíláme na e-mail pozvánku. Pacienti si to prostě vytisknou," vysvětluje lékař Jiří Bartoš.

Přestože cestou na hranicích Sokolovska a Karlovarska potkala paní Monika policejní hlídku, namátková kontrola ji minula. Ke svému lékaři dojela bez problémů.