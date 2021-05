Rvačka na koupališti v Dubí: Za napadení jdou dva mladíci za mříže

Okresní soud v Teplicích poslal ve čtvrtek na rok do vězení Jiřího Demetera a Romana Dunka. Podle obžaloby v roce 2018 napadli mladíka, který se na koupališti v Dubí od sebe snažil dostat dvě ženy. Rozsudek není zatím pravomocný. Další tři obžalovaní, kteří se do sporu zapojili, dostali podmínku.

Jiří Demeter a Roman Dunka dostali trest za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví. Odpykají si ho ve věznici s ostrahou. Rozsudek není pravomocný, Demeter i Dunka se odvolali.

Další účastníci konfliktu Michal Dunka a Radek Čonka dostali u soudu podmínku na dva roky, Žaneta Dunková odešla s podmínkou na 18 měsíců za přečin výtržnictví a přečin nebezpečného vyhrožování a také peněžitý test. Posledního obžalovaného, Rostislava Dršku, soud obvinění zprostil.



"Navrhovali jsme uznání viny plně. Soud nám vyhověl jenom částečně. Počkáme si na písemné odůvodnění rozhodnutí, pak se vyjádříme k opravným prostředkům. Způsob útoku vedl jednoznačně ke způsobení těžké újmy na zdraví. Tak to taky soud měl kvalifikovat a posoudit jako zločin. Soud útok kvalifikoval jako přečin," uvedl státní zástupce Tomáš Sosna.

Incident se stal 7. srpna 2018 na koupališti v Dubí. Podle svědků incident tehdy odstartovalo nevhodné chování dítěte jedné z žen. To mělo začít topit tříletou holčičku. "Jedno romské dítě začalo topit dítě takzvaně bílé. Jeho matka přiskočila, dítě, co topilo její dítě, chytla, odstrčila a zvedla to svoje. A tím to mělo skončit. Bohužel neskončilo," popsal tehdy jeden ze svědků.



Jedna z návštěvnic koupaliště se tehdy rozhodla umravnit dítě. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také Dunková, která podle obžaloby začala ženu, která dítě napomenula, napadat. Vznikla potyčka mezi dvěma ženami. Když se napadené vydal na pomoc jeden z mladíků, vrhla se na něj velká přesila lidí a brutálně ho zbila. Mladík skončil s polámanými žebry, podlitinami po celém těle a několika stehy.

83letý muž je obviněný z dvojnásobného pokusu o vraždu. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: