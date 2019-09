Za neplatnou občanku je pokuta až 10 tisíc! Příští rok končí 350 tisíc dokladů

Nedílnou součástí peněženek všech Čechů má být občanský průkaz. Protože je ale jejich platnost obvykle deset let, mnozí na kontrolu zapomínají. Přitom jen do konce tohoto roku má vypršet platnost asi u šedesáti tisíc průkazů a pokuta může být vysoká.

V příštím roce se na výměnu občanského průkazu musí připravit téměř 350 tisíc lidí. "Uvedené počty se týkají čistě těch občanských průkazů, kterým končí platnost v nich uvedená, nejsou zde zahrnuty další výměny občanských průkazů, například z důvodu změny trvalého pobytu, změny rodinného stavu, ztráty, odcizení a podobně," uvedl Adam Rözler z ministerstva vnitra.



Ještě letos by si na platnost svých občanek mělo dát pozor asi 60 tisíc lidí. Zanedbání povinnosti vás přitom může vyjít pěkně draho.



Pokud zapomenete do 15 dnů od skončení platnosti požádat o vydání nového průkazu, jedná se o přestupek, za který můžete dostat pokutu až 10 tisíc korun. To samé platí v případě, že průkaz neochráníte před ztrátou nebo nepřevezmete.

O vydání průkazu si můžete zažádat na kterémkoliv obecním či městském úřadu s rozšířenou působností, v případě Prahy pak na kterémkoliv úřadě městské části. Další možností je pak přímo ministerstvo vnitra. Při zažádání na úřadě zaplatíte pětistovku, při žádosti na ministerstvo tisícovku.



Už není potřeba s sebou nosit fotku, ani nic vyplňovat. Člověk by měl mít akorát původní občanský průkaz. V případě první občanky v patnácti letech pak rodný list. Průkazy mají standardně platnost deset let. Výjimkou jsou lidé mladší 15 let a starší 70 let. Více informací k občanským průkazům naleznete na stránkách ministerstva vnitra.