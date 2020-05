Za nouzového stavu kradl koblihy a čokolády. Soud ho poslal za mříže!

Třetího dubna ho při krádeži chytila ostraha v plzeňském supermarketu poté, co sebral dvě koblihy. O tři dny později se z obchodu pokusil odejít bez placení s patnácti čokoládami.

Bezdomovec u soudu přiznal, že o vyhlášeném nouzovém stavu věděl a hájil se tím, že byl bez peněz a neměl co jíst. V době nouzového stavu za některé trestné činy hrozily mnohem vyšší tresty než obvykle. To se týkalo například právě krádeží, u nichž vrchní sazba poskočila na osm let.