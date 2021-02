Za odmítnutí smlouvy tučná pokuta. Energetické firmě naletěly desítky lidí

Společnost Česká srovnávací pana Tomáše podle jeho vyjádření oslovila před více než rokem. "Řekli mi, že jsem zařazen do nějaké soutěže a pokud budu chtít, že mi vysoutěží lepší ceny, než mám teď. Já tím, že mám víc bytů, jsem pro ně asi byl zajímavý. Nevím, jak na mě přišli. Nastrkávali mě do toho, že nic není závazné, ať se rozhodnu, jestli bych chtěl využít těch služeb, že mají kompetence na to, aby mi zařídili mnohem levnějšího dodavatele," popsal redakci TN.cz.

Nakonec se nechal přesvědčit. "Otravovali mě tak dlouho, že jsem udělal tu hloupost a souhlasil jsem, že to zkusím. Kurýrem mi poslali smlouvy včetně plné moci. Já jim smlouvu podepsal, což byla z mé strany určitě strašná chyba, ale plnou moc jsem jim nepodepsal," svěřil se pan Tomáš.

Společnost ho poté měla kontaktovat, že podpis plné moci potřebují, což prý opakovaně odmítal. Nakonec s Českou srovnávací přestal komunikovat úplně. Po více než roce přišel šok – obdržel pokutu 10 tisíc korun, údajně za to, že odmítl dodavatele energie, kterého mu firma vysoutěžila.

"Ve smlouvě bylo, že pokud jim odmítnu dodavatele, kterého vysoutěží, tak za každou odmítnutou smlouvu je 5 tisíc korun pokuta," řekl pan Tomáš a přiznal, že tuhle část bohužel prve přehlédl. Podobně podvedených jsou desítky. Řada z nich se se svými zkušenostmi svěřila na sociálních sítích.

"Česká srovnávací je největší podvod. Pořád mi volají, ať zaplatím pokutu 5 tisíc korun. Ani nevím za co. Všechny papíry jsem jim poslala, takže ani nevím, co jim chybí. Nejhorší je, že nechtějí poslat e-mail, abyste neměla nějaké důkazy. Vše řeší po telefonu. Teď mi vyhrožují přes právní kancelář ohledně vymáhání peněz. Jsou to šmejdi. Chce se to proti nim spojit!" popsala svou zkušenost uživatelka s přezdívkou Akinorev.

Za pravdu jí dávají desítky dalších. Výpovědi podvedených se shodují zejména v tom, že nabídka ze začátku působila jako nezávazná. Krátce po prvním kontaktu ze strany společnosti ale dorazily smlouvy, na jejichž podpisu firma prý trvala. Kdo odmítl podepsat, tomu měla vyhrožovat nejprve pokutou, později žalobou.

Soud ale hrozí i České srovnávací. Jeden z podvedených klientů se ji totiž rozhodl žalovat a připojili se k němu i mnozí další. To, že jsou praktiky energetické společnosti přinejmenším diskutabilní, potvrdil TN.cz také uznávaný advokát Jiří Teryngel.

"Ta sankce je naprosto nepřiměřená. Já nemůžu říct, že ty smlouvy jsou neplatné, nebo že byly uzavřené telefonicky. V každém případě je to zřejmě dílo nějakých těch šmejdů a rozhodně bych se bránil soudně. Pokud uvidíte takovouhle smlouvu, zahoďte tužku. Sankce ve výši 5000 korun za to, že nepodepíšete všechny smlouvy, je naprosto nesmyslná," vyjádřil se advokát.

Podvedení mají podle Teryngela možnost podat trestní oznámení pro podvod nebo lichvu. Případná žaloba má dle jeho slov velkou šanci na úspěch. Jedním dechem ale dodal, že nejlepší obranou proti případným energošmejdům je nenechat se dotlačit k podpisu smlouvy.

Redakce TN.cz Českou srovnávací oslovila se žádostí o vyjádření, společnost však zatím mlčí. Na svém webu inzeruje bezplatné zapojení do energetické soutěže. "Naše firma se vyznačuje dlouhodobou praxí s obchodem s energiemi. Nově přichází s energetickou soutěží, díky které se snaží snížit vaše výdaje za energie až o 30 %. Zapojení do soutěže je velice snadné a bezplatné," informuje Česká srovnávací.

Podobné společnosti nejčastěji cílí na seniory. Následné problémy často dopadají i na samotné energetické společnosti. "Naše regionální zákaznická centra musí neustále řešit stížnosti na zprostředkovatele prodeje energií. Například na jižní Moravě skupina šmejdů oběhla několik obcí nebo malých měst v regionu a pod záminkou kontroly plynoměrů oklamala najednou desítky seniorů," popsal David Konvalina, ředitel innogy Energie pro maloobchod a marketing.

Metod, jak dosáhnout svého, mají energošmejdi prý několik. "V některých případech naši poradci řešili podvodné jednání, kdy se energošmejd vydával za doručovatele zásilky, například od vnoučat, a místo předávacího protokolu si nechal podepsat plnou moc k převodu energií nebo přímo smlouvu," řekl TN.cz Petr Cupal, realizátor Projektů Asociace občanských poraden.