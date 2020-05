Odpočinek pod rozkvetlou palmou? Muž si splnil sen na své zahradě

Pan Ryska je obdivovatelem palem už malička. Poté co je viděl na několika místech, kde by je normálně nečekal se rozhpodl, že je vyzkouší vypěstovat i Česku. "Podobné palmy rostou i u ženevského jezera, a když už můžou růst v Ženevě, tak u nás to dáme taky," vzpomíná na první myšlenku o pěstování palem.





Jak můžete vidět ve videu, tak tento nápad proměnil ve skutečnost a teď už mu palma na zahradě stojí přes sedm let. Základem úspěchu je výběr správné palmy. Pro naše klimatické podmínky se hodí nejvíce mrazuvzdorná palma na světě s názvem Trachycarpus fortunei nebol-li palma konopná.





Ta podle slov pana Rysky nepotřebuje téměř žádnou péči a dokáže přežít i teploty kolem -20 stupňů. Poslední zimy navíc nepatřily mezi nejchladnější, a tak se palmě daří. Když už ale mrazy přijdou, nastává moment, kdy je zapotřebí se o palmu postarat.Pokud je venku kolem -10 stupňů je nutné palmu zakrýt netkanou textilií a pokud by měl být mráz ještě větší, je zapotřebí zejména kolem listnaté části, omotat topné kabely. "Není to tak náročné, jak to vypadá, jen v zimě sledujete teploměr," radí pan Ryska.Pokud se i vy rozhodnete ozdobit svoji zahradu palmou, doporučuje pan Ryska koupit již vzrostlejší kus s kmenem o výšce alespoň šedesát centimetrů. Menší jsou prý náchylnější k umrznutí. Sehnat ji můžete za pár tisíc ve specializovaných obchodech.