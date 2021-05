Za schvalování útoku na mešity měl jít muž na 6 let do vězení, teď mu trest zmírnili

Mladík ze Znojma, kterého v polovině března uznal soud vinným z podpory terorismu, si měl původně odpykat trest 6 let ve vězení. Olomoucký vrchní soud mu ve čtvrtek snížil trest na tři roky s podmíněným odkladem na dobu čtyř let. Muž schvaloval útok na mešity na Novém Zélandu.

Benedikt Čermák před dvěma lety na sociálních sítích schvaloval teroristický útok na mešity na Novém Zélandu. Krajský soud v Brně v polovině března letošního roku Čermáka uznal vinným z podpory terorismu a odsoudil ho na šest let ve vězení. Olomoucký soud ve čtvrtek na základě odvolání mladíkovi trest výrazně snížil a to na tři roky s podmíněným odkladem na dobu čtyř let.

Obžalovaný v roce 2019 k diskusi pod videem teroristického útoku mimo jiné také napsal: "Dobrá práce!" Policie si komentářů všimla poté, co během útoku v Christchurchi zemřelo několik desítek lidí.

Policisté následně dopátrali, že autorem komentáře je Čermák. Mladík se před soudem doznal, avšak odmítl, že by projevoval sympatie s teroristickým útokem. Na svou obranu tvrdil, že se snažil pouze vyjádřit pochybnosti nad činem. "Já ani nevím, proč jsem to komentoval. Nepamatujete si, co jste psal kamarádovi před třemi lety," hájil se tehdy u soudu Čermák.