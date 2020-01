Za pohromu v zoo mohly lampiony. Jejich pouštění porušuje zákon i v ČR!

V českých zákonech nenajdeme výslovný zákaz vypouštění lampionů štěstí. Nicméně podle hasičů je volně vypuštěný lampion naprosto nekontrolovatelný otevřený oheň. "Každý, kdo vypustí otevřený oheň do prostoru, kde není pod lidskou kontrolou, se okamžitě dopustí porušení zákona o požární ochraně," tvrdí mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studená.

"Tento zákon každému nařizuje jednat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Lampion štěstí se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár," vysvětluje Studená.

V případě porušení hrozí pokuta do výše až 20 tisíc korun. Pokud lampion způsobí požár, pokuta se může vyšplhat na 25 tisíc korun. "Vypouštění lampionů štěstí důrazně nedoporučujeme," varuje lidi mluvčí hasičů. Karlovarští hasiči dokonce provedli pokus s běžně dostupným lampionem. Stačilo jen lehce nahnout balónek a oheň okamžitě přeskočil na papírový povrch.

"Balónek pak už dál neletěl, ale spadnul na zem. Hasiči tento pád nasměrovali na hromadu slámy, která začala během patnácti vteřin hořet," tvrdí Studená. Simulovali také pomocí větráku vítr. Balónek se okamžitě začal zmítat, plamen opět přeskočil na papírový obal a znovu hořící spadl na zem.

K vypouštění lampiónů musí být v podstatě ideální podmínky, které v Česku nastávají jen málokdy. Například je nutné, aby bylo bezvětří. Navíc ve vyšších polohách je jiné proudění vzduchu než těsně nad zemí. Nesmí být také deštivé počasí či mlha.

Jedním z dalších omezení je nemožnost vypouštět lampiony v určitém okruhu od letišť. "Pokud si tyto okruhy označíme na mapě České republiky, pak zjistíme, že prostoru, kde je možné podle tohoto hlediska bezpečně vypouštět létajících přání, zbývá velice málo," vysvětluje Studená.

Přestože se vypouštěním lampionu člověk v podstatě dopouští porušení zákona o požární ochraně, v praxi se to podle mluvčí hasičů neřeší. "Je to špatně vymahatelné a také těžko dokazatelné. Nejsou na to páky. Postih přichází zpravidla až tehdy, kdy lampion způsobí požár. A i pak je často problém dohledat, kdo ho vypustil," tvrdí Studená.

V německém městě Krefeld lampiony štěstí s největší pravděpodobností stály za obrovskou tragédií, která se tam stala na Nový rok. Pavilon opic v tamní zoologické zahradě zachvátil požár, při kterém zahynulo přes třicet zvířat. Mezi nimi byli orangutani, šimpanzi, kosmani či různé druhy ptáků.

Vyšetřovatelé na místě našli čtyři z pěti lampionů. Ten pátý měl dopadnout na střechu pavilonu a způsobit požár. Německá policie obvinila tři ženy ve věku 30 až 60 let - matku a její dvě dcery - které lampiony vypustily. V Severním Porýní-Vestfálsku, kde se Krefeld nachází, je přitom vypouštění lampionů štěstí zakázáno.

Lampiony štěstí pocházejí z Asie a vypouštějí se při zvláštních příležitostech, jako jsou svatby nebo novoroční oslavy. Než se vypustí, napíše na něj dotyčný své přání, které se má vyplnit tím, že lampion, uvnitř kterého je palivo, vystoupá k nebi.