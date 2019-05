Za požár můžeme všichni, tvrdí expert! Notre-Dame stále ničí voda

Obrovský strach o katedrálu Notre-Dame zažili 15. dubna nejen Francouzi, ale i celý svět. Všichni napjatě sledovali, zda se hasičům podaří uhasit požár, který budovu zachvátil. Nakonec po devíti hodinách bylo hašení u konce a budova plameny přečkala.

Poničena však byla její střecha, dřevěný interiér a také se zřítila centrální štíhlá věž. Problémy jsou stále především se stěnami budovy, které jsou postavené z kvádrů lutéckého vápence. Tento materiál nemá rád teplo a je velmi citlivý na oheň i vodu. Stěny proto začaly praskat.

Do trhlin se pak dostala voda použitá hasiči při hašení, došlo ke zředění maltových spojů, které kvádry držely pohromadě. Podle historika a experta Arnauda Timberta, který každý den pracuje na zajištění stability budovy, bude trvat až rok katedrálu vysušit, informoval estrepublicain.fr.

Timbert také předpokládá, že je předčasné řešit, jak katedrála bude vypadat. Své nápady by měli architekti vymýšlet až potom, co bude zajištěna budova před zřícením. Podle něho je naivní si myslet, že by katedrála byla obnovena do pěti let.

Co se týče vyšetřování příčiny požáru, Timbert tvrdí, že je daleko komplikovanější. Podle něj však není jen jeden viník. "Chyba je kolektivní. Nemáme právo ukazovat prstem jen na společnost Le Bras Fréres," řekl Timbert.

Le Bras Fréres měla na starost rekonstrukci katedrály Notre-Dame. Přiznala také, že její dělníci kouřili během práce, ale kvůli tomu k požáru nedošlo.

Připomeňte si, jak hasiči zachraňovali katedrálu Notre-Dame: