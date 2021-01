Pravdy a lži poslance Volného. Co předcházelo bitce ve Sněmovně?

Blatný vyhrožuje nemocnicím, že jim neproplatí zákroky mimo akutní péči.

pravda

V souvislosti s epidemií koronaviru byla v Česku omezena zbytná lékařská péče. Zákaz poskytovat za současné situace neakutní, odložitelnou péči, který vydalo ministerstvo zdravotnictví s platností od 31. prosince pro všechny nemocnice v ČR, někteří lékaři porušují. Ministr Blatný uvedl, že o případech ví. Pro to, aby přestaly pojišťovny zákroky proplácet, by byl v případě, když by to omezovalo péči o potřebné osoby.