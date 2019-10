Za socialismu bylo lépe! Mnohým Čechům se stýská po minulém režimu

Sametovou revoluci hodnotí kladně jen třetina Čechů starších 40 let. Pro čtvrtinu Čechů neměla na jejich život žádný vliv. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti NMS Market Research pro Paměť národa.

Mezi Čechy se objevuje zklamání s výsledky sametové revoluce. Jen 36 procent lidí nad 40 let má za to, že se jim život po revoluci zlepšil, 17 procentům dotázaných se prý život zhoršil. Podle 27 procent lidí neměla na jejich život revoluce vliv. Průzkum společnosti NMS Market Research pro Paměť národa se zaměřil na vnímání sametové revoluce mezi Čechy.



Podle 38 procent lidí nad 40 let bylo za socialismu lépe. Nejvíce to tak připadá lidem se základním vzdělám a výučním listem. "Určité jistoty, třeba práce, možnost pořadníku na byt, kvalita potravin, lidé byli jednotnější, protože zhruba všichni měli všechno stejně,“ objasnil jeden z respondentů.



Opak si myslí 45 procent lidí především z řad středoškoláků a vysokoškoláků. Ovšem 60 procentům lidí starších 40 let se podle jejich názoru zlepšila životní situace.

"Svoji roli hraje jistě nostalgie, která přináší spíše kladné vzpomínky, nepříjemné ustupují. Mladí lidé, kteří dobu před rokem 1989 nezažili, o komunismu smýšlí střízlivěji, pakliže ví, o čem je řeč. O moderní historii, tedy i o převratu v roce 1989, se ve školách učí stále spíše sporadicky," vysvětlila Jana Holcová z Paměti národa.



Tři pětiny Čechů si myslí, že je ekonomická situace lepší než před rokem 1989. Ale jen 38 procent dotázaných má za to, že má Česká republika srovnatelnou justici a zákony se západními státy.



Komunistickou stranu by zakázaly dvě pětiny Čechů, tento názor je bližší lidem do 39 let a vysokoškolákům. Asi 54 procent lidí ve věku 40 a více let by KSČM nezakázala. Výzkumu se zúčastnilo 1000 lidí po celé České republice.

