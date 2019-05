Za stovky mrtvých zvířat můžou vlci. Řešení je ale složité

"Loni už hořely ohně na více než tisících místech po celé Evropě," říká starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant. V roce 2015 se na Broumovsku objevila první vlčí smečka po 250 letech. Od té doby víc než kde jinde platí, že mince má dvě strany.

Vlk je v Česku vzácný a je tak přísně chráněným druhem. Pastevcům ale škodí. "On se nechce nažrat, sežere deset deka masa, ale zakousne padesát kusů," stěžuje si chovatel Jan Šefc. Ten se stará o 1300 ovcí a 2000 jehňat. Za poslední léta přišel o desítky zvířat.

Miroslav Kutal, ochránce přírody z Hnutí Duha, říká, že nejlepší opatření je pořídit si pasteveckého psa. Jenže těch by prý musel mít chovatel podle velikosti stáda přes dvacet. Náklady na pořízení psů by bylo 800 tisíc ročně.

Pastevci proto noc co noc nasedají do auta a najedou desítky kilometrů, aby predátory z pastvin vyhnali. Usmrcené jsou ovce a skot. Ale údajně i další zvířata. Stát mrtvá hospodářská zvířata chovatelům kompenzuje. Za dospělou ovci zaplatí čtrnáct set, což odpovídá ceně masa, ale škody jsou vyšší. Pastevci nyní bojují u soudu, ale stát změnil legislativu.

Večerní akce se tentokrát nesla v poklidném duchu. Před dvěma lety se ale do sebe ostře pustili chovatelé i ochránci přírody. Podle ochránců přírody by vlky mohly na pastvinách zastavit třeba ploty. Jenže to je podle pastevců extrémně drahá investice.