Za únos ženy putoval do vězení nevinný, soud případ znovu řeší!

Krajský soud ve Zlíně aktuálně znovu otevřel případ únosu mladé ženy, který se stal před šesti lety v Kroměříži. Původně za něj byli potrestáni dva muži - Ladislav Faltýnek a Michal Šnajdr. Jenže se ukázalo, že jeden z nich se na činu nepodílel a do mírovské věznice byl poslán na deset let neprávem.

Michal Šnajdr - podle soudů v původním procesu hlavní organizátor únosu. V mírovské věznici si odseděl rok z desetiletého trestu. Teprve potom policie označila za skutečné pachatele kromě Faltýnka i jiné čtyři muže.

"Žiju tím několik let, je to pro mě teď čistě jenom ze zvědavosti, jak to dopadne, jestli ten soud bude postupovat stejně jako v mém případě," svěřil se s pocity Šnajdr.

Nově obžalovaní měli 14. ledna 2014 unést v Kroměříži dceru místního podnikatele. Za její propuštění měli požadovat sto milionů korun. Věděli, že její otec kšeftoval s pohonnými hmotami a sedí za mřížemi. Unesenou ženu potom vozili celou noc v autě a vyhrožovali jí. Když jim peníze slíbila, tak ji propustili.

U soudu v úterý vypovídal i druhý z původně odsouzené dvojice - Ladislav Faltýnek. Ten si měl odpykat pětiletý trest. Právě on po letech přiznal, že Šnajdr nemá s únosem nic společného. Tehdy ale prý nemohl říct pravdu, protože měl strach o svou rodinu. Michala Šnajdra přitom měly usvědčit nepřímé důkazy.

Mezi nimi byly pachové stopy a také tvrzení unesené ženy. Ta prý poznala jeho hlas a vůni parfému.