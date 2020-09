Za více peněz méně služeb a zboží. Reálné mzdy letos i příští rok klesnou

Letos by měla reálná mzda při zohlednění inflace klesnout o 1,6 % a tento trend by měl pokračovat i v příštím roce, kdy klesne o 0,9 %. Vyplývá to z prognózy ministerstva financí, na kterou upozornila ČTK. V dokumentu úřad uvedl i výhled pro roky 2022 a 2023, kdy by měla reálná mzda pomalu opět stoupat. Za dva roky o 0,4 % a v následujícím roce o 1,1 %.

Reálná mzda na rozdíl od nominální znamená skutečnou hodnotu mezd. Vyjadřuje, co si člověk může za svůj plat koupit a pořídit. Nominální mzda, která označuje čistě jen výdělek, by podle odhadů ministerstva financí měla letos stoupnout o 1,7 % a v příštím roce o 0,9 %.

Znamená to tedy, že přestože lidé budou mít na výplatní pásce více peněz, jejich kupní síla bude menší a za svou mzdu si nakoupí méně zboží a služeb. V důsledku koronavirové krize došlo už ve druhém čtvrtletí letošního roku k poklesu reálných mezd, s čímž souvisí i nižší spotřeba domácností.

Ta podle údajů ministerstva klesla o 7,3 %. "Na vině byl jak pokles reálných mezd a nejspíše i některých dalších složek disponibilního důchodu, tak i nemožnost realizovat během trvání restriktivních opatření výdaje na některé druhy zboží a zejména služeb," uvedl resort v prognóze.

Klesá i zaměstnanost a tento trend by měl pokračovat ve zbytku roku a rovněž příští rok. Jedná se o zpoždění efekt ekonomického propadu.

V roce 2020 by měla nezaměstnanost stoupnout o 2,6 % a v roce 2021 o 3,4 %. "Vyššímu dopadu krize na nezaměstnanost brání - kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců - přijatá vládní opatření," vysvětluje ministerstvo.