Soud poslal do vězení dva manažery za nehodu ve Studénce. Tři mají podmínku

Za pád mostu ve Studénce, do něhož narazil mezinárodní rychlík, můžou manažeři stavebních firem. Rozhodl o tom soud v Novém Jičíně. Dva z nich dostali nepodmíněné tresty na tři a půl roku, další tři podmínku. Při železničním neštěstí v roce 2008 zemřelo osm lidí a více než 90 se jich zranilo.

Zdemolované vagóny, stržené dráty elektrického vedení a zřícená železná konstrukce rekonstruovaného mostu. Tak to vypadalo ve Studénce v pátek 8. srpna 2008 po půl 11 dopoledne.



V mezinárodním rychlíku Komenius z polského Krakova do Prahy jelo asi 400 lidí. Ve chvíli, kdy vlak v rychlosti 139 kilometrů v hodině vjel do stanice Studénka, spadla do kolejiště konstrukce silničního mostu. Na místě tehdy zemřelo šest cestujících, další pak v nemocnici. Zranilo se 95 lidí.



Od té doby soudy řeší, kdo nese zodpovědnost za pád mostu. Obžalovaných bylo původně 10. Loni byla polovina osvobozena. Zbylých pět v úterý dostalo trest. Oldřich Magnusek a Zdeněk Malý na tři a půl roku nepodmíněně, ostatní dostali podmínku.



"V daném případě se jedná o nedbalostní trestní jednání. Požadoval jsem nepodmíněné tresty u všech,“ řekl státní zástupce Aleš Kopal.



"Vzhledem k časovému odstupu každý soud, i kdyby byl přesvědčen o vině, tak dá podmínku. Ale my přesvědčeni nejsme,“ nechal se slyšet advokát Vladimír Ježek.



"Okresní soud dvakrát zprostil obžalované, v úterý je odsoudil vázán pokynem krajského soudu, ten ze zdvořilosti komentovat nebudu,“ uvedl advokát Petr Grobelný, který zastupuje jednoho z obžalovaných.



Vleklý soud tím však ještě nekončí, protože dva z odsouzených se odvolali a další si ponechali lhůtu na odvolání. „Ta kauza nekončí, takže se ještě setkáme u krajského soudu a kdoví, kde ještě,“ uzavřel Grobelný.



Celou kauzu tak dostane na stůl znovu krajský soud, a to 13 let od tragické nehody.