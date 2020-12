Za volantem sedí dítě! "Malý" Dima způsobil v ČR poprask, chce se vrátit

Štábu televize Nova se podařilo kontaktovat mladíka z Ukrajiny, který před dvěma roky způsobil poprask v Praze a nedalekých Zdibech. Přestože mu tehdy bylo 22 let, vypadal jako dítě a jakmile usedl za volant auta, lidé na něj volali policii. Mimo jiné jsme zjišťovali, jak s odstupem času vypadá.

"Ahoj Česko, už se moc těším až vás navštívím." Pozdrav z Ukrajiny od Dimy Baraněnka. Už je mu 24, mluví a vypadá ale pořád stejně jako v listopadu 2018. Tehdy v České republice nebylo známějšího řidiče.

Dima dočasně bydlel u přátel ve Zdibech a často je vozil autem. Jenže každá druhá jeho jízda končila na služebně místních strážníků. Ti si s mladíkem nevěděli rady, ačkoliv jim zarytě opakoval, kolik mu doopravdy je.

Až cizinecké policii se podařilo ověřit, že skutečně nelže a jeho doklady nejsou padělek. Nevyrostl prý kvůli špatným lékům na cukrovku.

Dima je teď zpátky ve své domovině, žije v třicetitisícovém městě Chust na jihu země nedaleko maďarských a rumunských hranic. Česko si ale zamiloval. "Teď jsem na Ukrajině. Chci jít zpátky do České republiky, ale bohužel pro mě není práce," mrzí ho.

Dima se teď živí jako opravář elektrických spotřebičů. O tom, co by chtěl dělat v budoucnu, má ale jasno. Rád by byl profesionálním řidičem. "Opravdu rád řídím, opravdu miluji auta. Ale bohužel nemám svoje," říká.

Do České republiky se chce vydat hned, jakmile to koronavirová krize dovolí. Kdoví, třeba by nakonec jeho vizáž mohla být i výhodou. Takových profi řidičů po našich silnicích opravdu moc nejezdí.