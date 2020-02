Za vraždu matky stráví žena 15 let ve vězení! Měla ji ubít sekerou a škrtit

Krajský soud v Pardubicích poslal na 15 let do vězení 27letou Janu Zajícovou. Podle rozsudku zavraždila svou matku, mrtvolu nechala v domě a uprchla i s její kreditní kartou. Žena se k činu přiznala.

Otřesný případ se stal loni v červenci. Žena z Třebovice na Orlickoústecku měla svou matku zabít v pondělí, vše ale vyšlo najevo až v neděli. U domu zazvonil příbuzný, ani jednu z žen tam ale nenašel. Policisté proto zahájili pátrání.

Zajícová měla podle obžaloby utéct a skrývat se, ve městě ji ale nakonec poznal soused a vše ohlásil policii. Dívka se pak k vraždě matky při výslechu přiznala, podle policie se jí ulevilo, že noční můra skončila.

Podle rozsudku měla Zajícová matku nejdříve několikrát udeřit sekerou do hlavy a do rukou a poté ji ještě škrtit provazem, pro který si došla do nedaleké kůlny. Ženy se měly hádat kvůli tomu, že dcera si nedokázala najít práci.

Zavražděnou matku pak Zajícová podle spisu nepohřbila, ale jen ji přikryla peřinami. Poté se měla umýt, převléct a začít umývat krev z podlahy. Sousedům, kteří přišli později na návštěvu, tvrdila, že matka odjela a vrátí se za několik dní.

Žena si má podle rozsudku krajského soudu strávit za vraždu 15 let za mřížemi.