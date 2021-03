Za vraždu řidiče Uberu byly v USA obviněny dívky ve věku 13 a 15 let

Šestašedesátiletý Mohammad Anwar ze Springfieldu ve Virginii, který pracoval jako řidič Uber Eats, byl zabit v úterý odpoledne poblíž Národního parku, uvedlo metropolitní policejní oddělení v prohlášení. Obě dívky se údajně pokusily z místa činu uprchnout, ale byly chyceny policisty a členem Národní gardy, který se pohyboval poblíž místa incidentu.

"Jsme touto tragickou zprávou zdrceni a v této těžké době soucítíme s Mohammadovou rodinou," řekl mluvčí Uberu podle přidružené společnosti WTOP. "Jsme vděční, že podezřelí byli zatčeni, a děkujeme metropolitnímu policejnímu oddělení za jejich pečlivost při tomto vyšetřování." Mohammad Anwar po sobě zanechal ženu, tři dospělé děti a čtyři vnoučata.

Dívky ve věku 13 a 15 let při přepadení na Anwara zaútočily taserem. Během následného zápasu došlo k nehodě, po které jeho auto zůstalo převrácené na bok. Mohammad při ní utrpěl velmi vážná poranění a byl převezen do místní nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého. Dívky byly obviněny z trestného činu vraždy a ozbrojeného přepadení auta, uvedla policie.

