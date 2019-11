"Jinak to nemohlo dopadnout," řekl muž o vraždě syna. Do vězení nejde

Krajský soud v Hradci Králové v úterý rozhodl o ústavní léčbě pro 40letého muže, který podle policie zavraždil svého sedmiletého syna. Muž do vězení nepůjde, byl totiž podle znalců nepříčetný. Zahájí ústavní léčbu, kterou požadoval státní zástupce.

Trestní stíhání policie zastavila už v říjnu, nyní soud rozhodoval o navržené ústavní léčbě. Podle obhájkyně, která muže zastupovala, bude hospitalizace trvat dlouho. "Byl s tím srozuměný. Ví, že se musí dlouhodobě léčit," řekla TV Nova obhájkyně Jaroslava Moravcová.

Muž u soudu popsal, že se před vraždou syna probudil a slyšel hlasy. "V tom stavu to pak udělal. Zažila jsem u jedné návštěvy ve vazbě, že neměl léky a ty hlasy se mu okamžitě vrátily, takže prosil o léky," potvrdila Moravcová.

Podle obhájkyně si muž myslel, že když syna zabije, vrátí se k němu nejen on, ale i jeho manželka Darina. "Rozhodně to nebyla pomsta," dodala Moravcová. "Soud vyhověl našemu návrhu na ústavní léčbu, takže jsme s výsledkem spokojeni,“ popsal státní zástupce Pavel Bužga.

Vražda malého školáka otřásla pardubickou čtvrtí Studánka v noci na pondělí 13. května letošního roku. Otec podle policie zavraždil sedmiletého syna ve dvougeneračním domku. Prvňáčka se pokoušeli hodinu oživovat zdravotníci, kteří dorazili na místo, bohužel marně.

Kriminalisté muže hned druhý den ráno obvinili z vraždy, pardubický soud ho pak poslal do vazby. Otec chlapce během vazebního zasedání jen pasivně seděl a choval se velmi klidně. Podle reportéra TV Nova působil, jako by se ho celá záležitost netýkala.

"Všechno řeknu u soudu, tam se to všichni dozví," prohlásil muž. Na dotaz, jak může být tak klidný, když zabil vlastní dítě, muž odpověděl, že "to jinak ani nemohlo skončit". Příbuzným tehdy vzkázal, "ať to vydrží".