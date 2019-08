Životu nebezpečná zábava s magnetem. Věnují se jí i děti!

Magnetický rybolov nebo-li "Magnet fishing" je činnost, při které příznivci loví pomocí silných magnetů poklady z dna řek, rybníků či potoků. Tato zábava má však svá úskalí a může být i nebezpečná. Několikrát ročně totiž musí pyrotechnická služba vyrazit k případu, kdy někdo vyloví výbušninu.





I když u nás není magnet fishing tak rozšířený jako v cizině, tak touto zdánlivě neškodnou zábavou se v poslední době baví čím dál víc dětí a teenagerů i u nás. Dokazují to množící se videa na sociálních sítích nebo medializované případy nebezpečných úlovků. Příkladem je kauza, kdy dvě děti v Praze na Rašínově nábřeží vylovily z Vltavy ruční granát.





Obvyklým úlovkem jsou hlavně rezavé hřebíky, tyče a klíče, avšak třeba známému YouTuberovi Dannymu Threemanovi se se svými přáteli podařilo vylovit předmět připomínající německý granát. "Našli jsme něco podobného, co připomínalo granát, kdy jsme to oznámili policii a ta po hodině a půl zkoumání zjistila, že to granát není."Co tedy dělat v případě, když nabydeme podezření, že jsme vytáhli něco nebezpečného? "Při nálezech munice platí vždy stejný postup, tedy s nálezem nemanipulovat (v případě rybaření ponechat ve vodě), zabezpečit místo nálezu, ihned volat linku 158 a do příjezdu policistů na místo neumožnit vstup dalších osob," poučuje mluvčí policejního prezidia ČR David Schön.Častým nálezem jsou také střelné zbraně. V takovém případě má rybář rovněž povinnost tuto skutečnost nahlásit úřadům. Zaprvé je nutné prověřit, zda nejde o zbraň použitou k trestnému činu a za druhé české zákony neumožňují držení zbraně bez povolení, a to bez ohledu na skutečnost, zda je funkční či nikoliv.Kromě výše zmíněného nebezpečí je magnet fishing přínosný pro životní prostředí. Dochází při něm k čištění vod, a pokud jsou kovy odneseny do sběru, mohou si rybáři vydělat i pár korun k dobru. O přínosu jsme informovali v reportáži ze srpna 2018, kterou můžete najít níže.