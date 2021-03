Zábava skončila. Policisté mají partu, která z auta stříkala po lidech

Policie už dopadla a také vyslechla čtveřici středoškoláků, kteří se v severočeském Turnově bavili tím, že z jedoucího auta stříkali lidem do obličeje neznámou látku. Ti si pak stěžovali na pálení očí. Studenti ale tvrdí, že šlo jen o vodu. Teď jim každému hrozí dvě pokuty - za přestupek proti občanskému soužití a za porušení vládních nařízení.

"Se smíchem přijeli a se slovy: Tady máš, ty debile, mi to vlastně přistálo v tváři," popisuje nepříjemné setkání s partou mladých lidí řidič záchranky Tomáš Výrostek. Látka podle něj štípala.

Dva studenti ve věku 17 a 18 let a jejich dvě o rok starší kamarádky se údajně doma nudili. Vzali si stříkací pistoli a v autě se vydali do ulic Turnova, kde si vybírali náhodné oběti, kterým z blízkosti stříkli dávku neznámé látky do obličeje.

Policie ví zatím o osmi lidech, které si rozjařená partička měla vybrat za cíl své hloupé zábavy. Studenti se hájí tím, že nešlo o žádnou slzotvornou chemikálii, ale o obyčejnou vodu. A také se prý zasažení lidé jejich kouskem dobře bavili a smáli se.

Ti ale tvrdí opak. Většinou šlo prý o úlek a obavy, zvlášť v případě, kdy si za živý cíl vybrali maminku i s jejími dvěma dětmi. Několik lidí dokonce vyhledalo lékařskou pomoc.

"Dopustili se přestupku proti občanskému soužití schválnostmi a také porušili vládní nařízení nedovoleného pohybu po okrese," konstatuje policejní mluvčí Ivana Baláková. Za to jim hrozí každému 40tisícová pokuta.