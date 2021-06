Záběry jako z hororu! Miliardy cikád zaplavily USA, dostaly i Bidena

Ve státech na východě a středozápadě USA se 24 hodin denně a sedm dní v týdnu ozývá ohlušující cvrkot cikád. Stromy, lidi i půdu svírají obří hejna červenookého hmyzu, která i přes snahu tamních obyvatel zarytě odmítají opustit místa, která obsadila.

Mnohé záběry připomínají scény z hororového filmu. Videa a fotografie drzých nájezdníků zaplavily internet. Podobnou invazi cikád Američané zažili naposledy před 17 lety. Dotěrný hmyz vydává zvuky o intenzitě až sto decibelů, což se dá přirovnat k nízko letícímu letounu nebo sekačce.

Alexandře z Marylandu je 26 let. Invazi cikád zažívá už podruhé v životě, poprvé jí bylo 9 let. "Byla jsem z nich naprosto vyděšená. Nikdy jsem nebyla fanouškem brouků. V té době jsem o nich přemýšlela jako o obrovském hmyzu, který se valí mým životem a zaplavuje zahradu nebo autobusovou zastávku. Bylo to děsivé," popsala.

Cikády zkomplikovaly život i prezidentu Joeovi Bidenovi. Jeho let do Evropy se zpozdil o šest a půl hodiny poté, co hmyz vletěl do jednoho z motorů letadla. Jedna cikáda potrápila i samotného prezidenta a kousnula ho.

Vetřelci jménem cikády sedmnáctileté se, jak napovídá samotný název, 17 let živí mízou z kořenů rostlin pod zemí. Poté ale vylézají na povrch a dva až čtyři týdny tráví dvořením, pářením, a kladením vajíček. Z těch se o šest týdnů později vylíhnou mladí jedinci. Ti poté zalezou do země a cyklus se opakuje.