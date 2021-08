Řidič nákladního vozu, který převážel klády dřeva, se v ranních hodinách pokoušel přejet visutý most v Carahue v centrální chilské oblasti Araucanía. Jenže se za volantem kamionu spletl a najel na most, který jeho náklad neunesl. Celá zátěž visela na kovových lanech ve vzduchu a vypadalo to, že se každou chvíli zřítí. Řidiči se podařilo vyváznout bez zranění. Na děsivé záběry se podívejte na videu.