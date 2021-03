V jihozápadní části Islandu, konkrétně pak v údolí Geldinga, vybuchla sopka. Je to celých 800 let, co na poloostrově Reykjanes naposledy chrlila lávu. Pokud se hladina vulkanických plynů nezhorší, nebude nutná evakuace místních obyvatel. Na jedinečné záběry rozlité lávy se podívejte na videu.