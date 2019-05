Záběry z policejní honičky na Jižní spojce! Řidiče zastavila až střelba

Ujíždějící dodávku pronásledovalo několik policejních aut, finále několikaminutové honičky nejlépe zachytila kamera z vozu, který jel ve směru k Barrandovskému mostu - tedy vstříc šílenci v protisměru.

Ten s dodávkou narazil do několika aut a už to vypadalo, že nemá kudy pokračovat. Nějak se mu to ale povedlo a jednoho z policistů málem srazil. Jeho jízdu ukončilo až tasení zbraní a střelba do pneumatik.

Důvodů, proč muž ujížděl, bylo několik - seděl v kradeném autě, byl hledaný, neměl řidičský průkaz a navrch ještě odmítl dechovou zkoušku i test na drogy. Kriminalisté teď 44letého muže podezírají z obecného ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí, násilí proti úřední osobě a neoprávněného užívání cizí věci. Co má společného s krádeží dodávky, se ještě ukáže.

Bylo velké štěstí, že při jeho jízdě neutrpěl zranění nikdo kromě něj samotného - nešlo o nic vážného. Sanitka ale nakonec vezla do nemocnice i sedmnáctiletého mladíka, který seděl v autě pro převoz postižených. Ten byl v šoku. Škodu na poničených autech policisté předběžně vyčíslili na zhruba 300 tisíc korun.