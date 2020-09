Začal nový školní rok, nejméně 20 škol ale kvůli koronaviru neotevřelo

Začal nový školní rok, který bude podle ministra Roberta Plagy poznamenán koronavirem. Znát to bylo už v první školní den. Nejméně dvě desítky škol po celé republice zůstaly kvůli nákaze nebo karanténě pedagogů uzavřené. Roušky ale ve školách plošně povinné nejsou, rozhodnutí je vždy na řediteli.

Letošní školní rok bude pro žáky základních a středních škol ve znamení celé řady novinek. Většina škol se ale snažila zahájit školní rok stejně jako v předchozích letech.

"Zahájili jsme ho díky počasí standardně před školou, to znamená shromáždění všech dětí a poté odchodem dovnitř po jednotlivých třídách, samozřejmě s rouškami, s dezinfekcí, ale relativně normálně," popsal ředitel Jan Horkel.

Někteří školáci ráno zamířili do tříd skoro po šesti měsících od chvíle, kdy vláda kvůli koronavirové nákaze 11. března nařídila školy uzavřít. "Těšila jsem se a myslím si, že je to fajn, že je to mnohem lepší učit se ve škole," popsala jedna ze studentek.

Na většině středních a základních škol je počínaje úterým nošení roušek zatím dobrovolné a o jejich případném zavedení si budou rozhodovat ředitelé. Někde ale už dnes s ohledem na doporučení od ministerstva a epidemiologů zakázali rodičům vstup do budovy nebo pustili do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškami.

"Tak ten strach máme všichni, ale nějak si to asi nebudeme připouštět," sdělila jedna z maminek.

Celkem by mělo letos do základních škol nastoupit zhruba 960 tisíc dětí. Do středních škol pak více než 400 tisíc studentů.