Začal rozvoz hlasovacích lístků, v Jihlavě se jich cestou část rozsypala

Už za dva týdny startují volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Nyní se do prvních měst začaly rozvážet hlasovací lístky. Ne všude to ale šlo hladce.

Jihlavský závoz hlasovacích lístků nezačal zrovna ideálně. Jedna z palet se totiž po cestě rozsypala. A tak museli pracovníci magistrátu udělat řetěz a balíky přenášet ručně. "Nebyla zapáskovaná jako ty ostatní. V zatáčkách a na kruháčích to takhle spadne," krčil rameny řidič náklaďáku.

Do Jihlavy v úterý dorazilo na 60 tisíc lístků pro voliče z regionu. "Tady se to uloží v takovém provizorním meziskladu, kde se to začne třídit a rozvážet do všech okolních 49 obci na Jihlavsku," vysvětlil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Koronavirem nakažení lidé a lidé v karanténě letos budou moci hlasovat na speciálních drive-in místech v každém okrese. Ta ale budou otevřena jen ve středu 30.září a poté 7. října pro druhé kolo senátních voleb.

Navíc kvůli koronavirové epidemii musí kromě hlasovacích lístků do každé z obcí úředníci rozeslat i roušky a další věci. V Jihlavě je toho plný sklad. Práce tu s tím budou mít nejméně do konce týdne.

Hlasovací lístky musí mít všichni voliči ve schránce nejpozději do 29. září. Volit se budou zastupitelé ve 13 krajích mimo Prahu. Celkem kandiduje 9728 lidí. Přes 70 procent z nich jsou muži. Do voleb přihlásilo své kandidátky 85 stran a hnutí. Bojovat budou o 675 křesel v krajských zastupitelstvech. Volit se budou i senátoři a to ve 27 obvodech Stát by tyto volby měly 450 milionů korun.