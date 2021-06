Začal soud s Čechy, kteří v Rakousku měli brutálně přepadnout klenotníky

V pondělí začal v rakouském Salcburku soud se dvěma Čechy, kteří měli nedaleko města před dvěma lety brutálním způsobem přepadnout klenotnickou rodinu. Obvinili je z loupeže, únosu či žhářství. Starší z nich to odmítá s tím, že byl v době činu v Praze, mladší se přiznal.

V rakouském Salcburku začal soud s Čechy, kteří jsou obžalovaní z loupežného přepadení, vydírání, únosu a žhářství. Podle prokuratury se s ještě jedním komplicem vloupali do domu zámožné klenotnické rodiny v obci Koppl nedaleko města.

Jak připomněl portál BVZ, ozbrojení a v kuklách spoutali 41letého klenotníka, jeho 35letou manželku, dvě malé děti (2 a 4 roky) i 26letou chůvu z Jižní Ameriky. "To, čím si rodina prošla, připomíná scénář k thrilleru," prohlásil v pondělí prokurátor.

Do domu se dostali přes otevřené dveře na balkóně. Muži nasadili roubík a zmlátili ho, ženu donutili vydat jim šperky z trezoru v hodnotě 150 tisíc eur, v přepočtu přes 3,8 milionu korun.

To jim ale nestačilo a ženu poslali do rodinného klenotnictví v centru Salcburku, aby jim dovezla další šperky. Děti, manžela i chůvu si vzali jako rukojmí. Později všechny vezli v kufru do lesa, auto ale cestou přestalo jet. Ujeli na kolech, a ještě se vrátili k domu, který kvůli stopám zapálili.

Viděli je ale svědci, a tak vila neskončila v plamenech celá. Kriminalisté tam našli přes 100 stop, které ukazují na zapojení dvou obviněných Čechů ve věku 43 a 40 let.

Starší z obžalovaných vinu odmítá a tvrdí, že byl v době činu v Praze. Mladší se během pondělního stání přiznal. Zatím není jasné, jaký trest jim hrozí. Advokát rodiny nicméně požaduje odškodné ve výši 160 tisíc eur, tedy více než čtyři miliony korun.