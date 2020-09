Začal soud s řidičem mustangu, obžalovaný je z usmrcení generála

Závodník Vojtěch Chaura, podle obžaloby, řídil u Špindlerova Mlýna půjčený vůz a těsně před nehodou jel rychlostí minimálně 140 kilometrů za hodinu. Poté, co vjel do protisměru, narazil do druhého auta. Po střetu zemřel generál rozvědky Milana Jakubů, jeho manželka se vážně zranila. Soud sleduje reportér Petr Brzek.