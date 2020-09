Začala druhá vlna, přiznal Prymula. Očekává nápor na nemocnice

Přes tisíc nových případů denně, více obětí než za stejné období v srpnu (podrobnosti zde). Koronavirová bilance za září je v Česku nepříznivá. S nemocí Covid-19 bojuje přes 13 tisíc lidí.

"Já si osobně myslím, že je to druhá vlna," prohlásil Roman Prymula v České televizi. Podle epidemiologa je tuzemský vývoj epidemie horší než ve Španělsku. Navzdory vyšším počtům tam počet potvrzených případů každým dnem klesá.

"Tady se stále vedou teoretické diskuze, jestli ještě končí vlna první, nebo jestli je to vlna druhá. V Rakousku už také vyhlásili, že to je vlna druhá," dodal. Prymula do dvou až tří týdnů očekává stejný počet hospitalizovaných s koronavirem jako na jaře. V polovině října by se kapacita laboratoří mohla dostat na 40 tisíc testů za den.

Češi by si podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví měli alespoň na měsíc odpustit oslavy, večírky a jiné hromadné akce.

Od pátku je v platnosti nový semafor. Většina okresů je zelených, platí tam tedy první stupeň rizika šíření nákazy. K oranžové Praze, kde je počínající komunitní přenos, přibylo dalších pět okresů. Více čtěte zde.

Od začátku epidemie se v Česku potvrdilo 35 401 případů, přes 21 tisíc lidí se vyléčilo. V nemocnicích je momentálně 297 lidí. Nemoci Covid-19 podlehlo 453 nakažených. Laboratoře provedly přes milion testů včetně opakovaných.

Prymula o vakcíně, jejíž část se bude vyrábět v Česku: