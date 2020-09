Ve Stádleci opravují nejstarší řetězový most. Duby přivezli z Chorvatska

Původní trámy byly prý zřejmě špatně vysušené, vydržet totiž měly zhruba 30 let, místo toho se oprava provádí už po 13. letech. Většina trámů popraskala a do trhlin se dostala dřevokazná houba.

Nové dubové dřevo se ale v Česku nedá sehnat kvůli kůrovcové kalamitě. Těžaři musejí totiž přednostně kácet napadené jehličnany. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje proto dřevo sháněla po celé Evropě. 700 dubů nakonec nechala dovést z Chorvatska.

Oprava mostu vyjde na 10 milionů korun. Nové trámy mají mít životnost až 50 let. Most z roku 1848 je velmi vyhledávaný turisty. Není divu, jde o stavbu, která dříve stála u Podolska. Před dokončením Orlické přehrady byl ale most rozebrán a znovupostavený v údolí řeky Lužnice nedaleko Bechyně. “Viděl jsem historické fotky na Orlíku jak to v té době, než se napustil, jak se používal,“ uvedl turista. “Je to nádhera. Doufám, že bude ještě stovky a stovky let přežívat dál,“ řekla další turistka.

Teď je most pro osobní auta i turisty uzavřený. Práce mají být dokončeny v polovině listopadu.