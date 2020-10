Začala platit opatření. Pro sportovní areály to může být likvidační

O čtvrteční půlnoci se liberecký aquapark uzavřel pro veřejnost. Na jak dlouho, to nikdo neví. Aquapark teď řeší, zda vodu dál filtrovat, vytápět a ošetřovat anebo ji vypustit jako na jaře. Každodenní náklady se bez ohledu na přítomnost hostů pohybují ve statisících korun.

"Druhou vlnu vydržíme, pokud to nebude trvat měsíce. V momentě, kdy dojde k uzavření na několik měsíců, jako byla první vlna, tak se obávám, že nejen pro nás, ale i pro mnohé jiné to bude opravdu likvidační," uvedla mluvčí aquaparku Babylon Martina Hujerová.

A řešit musí i storno poplatky hotelovým hostům, kteří mají služby nasmlouvané. "Je to smutný, je mi líto těch lidí, protože legrace má být. Nám se tady hrozně líbí. Je to škoda. Poslední koupačka? Letos určitě,“ řekl návštěvník aquaparku.

Do provozoven a obchodů mohou lidé nově jen ve dvojici. Podívejte se na reportáž televize Nova:

A stejná situace je i v libereckém plaveckém bazénu. Spolu s bazénem se tu uzavře i restaurace, na niž se zákaz nevztahuje. "Málo lidiček chodí. No jo, všichni mají strach,“ uvedl provozovatel restaurace.

A s půlnocí se v Česku uzavřela i všechna vnitřní sportoviště včetně posiloven a fitness center. "Škoda, nebude co dělat. Nahradíme to běháním a domácím cvičením. Co jiného asi zbývá? Dalo se to čekat. Asi přijdou i další opatření," postěžoval si návštěvník fitness centra.