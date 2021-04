Začalo fyzické sčítání lidu. Zjistěte, jak probíhá návštěva komisaře

O termínu, kdy jim během pochůzek ve dnech 17. až 29. dubna donesou sčítací komisaři listinný sčítací formulář, byli lidé informováni prostřednictvím oznámení. To dostali v uplynulých dnech do schránek nebo bylo vyvěšeno na vchodových dveřích. Komisaři nebudou kvůli pandemii koronaviru vstupovat přímo do domů.

"Sčítání nyní zahájilo svoji druhou, listinnou fázi. Stále však platí, že námi preferovaná je elektronická forma sčítání. Online formulář je také možné vyplnit až do 11. května. Je to rychlé, bezpečné a bez osobního kontaktu se sčítacími komisaři,“ řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Návod, jak vyplnit listinný formulář sčítání lidu:

V předem oznámeném termínu se sčítací komisař dostaví, zazvoní a vyčká na příchod respondenta. Předá mu sčítací formulář a odpovědní obálku. Pokud komisař nikoho nezastihne, přijde v náhradním termínu. O náhradním termínu se lidé opět dozvědí z oznámení, které najdou ve schránkách nebo na vchodových dveřích.

Návod, jak vyplnit elektronický formulář sčítání lidu:

"Pokud listinný formulář nechcete, protože stále plánujete sečíst se online nebo jste se už online sečetli, na komisaře čekat nemusíte. A pokud už na vás zazvoní, tak mu to prostě jen sdělte. Všichni máme povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na nás," píše ČSÚ.



Sčítací komisaři by měli mít viditelně umístěný průkaz a na požádání předloží i občanský průkaz nebo cestovní doklad. Jména komisařů lze ověřit i na webu a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů. Všichni komisaři jsou také vybaveni brašnou s logem České pošty.

