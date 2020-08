Začátek školního roku bude letos jiný! RADY a TIPY, jak děti připravit

Prázdniny pomalu končí a mladší i starší děti čeká návrat do školních lavic. Po delší době si však budou muset znovu zvyknout na školní režim, což bývá podle odborníků mnohdy velký problém. Letošní začátek školního roku však bude podle psychologů jiný.

Září a s ním spojený návrat žáků a studentů do škol bývá mnohdy obtížný. Děti jsou po prázdninách často nepozorné, velmi roztržité a zvyknout si po létě znovu na školní režim může být pro mnohé velmi stresující.

Podle odborníků to však letos může být kvůli pandemii koronaviru jinak. Přibližně v polovině března se školy kvůli šíření viru uzavřely a děti zůstaly doma. Mnohé instituce se neotevřely až do začátku prázdnin a vyučující museli žáky a studenty vzdělávat na dálku.

Právě to může podle psychologů výrazně přispět k tomu, že se v letošním roce budou děti do školy těšit. "Podle mého názoru se děti do školy těší. Řadu měsíců musely být doma se svými rodiči a své kamarády neviděly. Mnohé budou proto rády, že jsou zase zpátky ve škole,“ řekl TN.cz psycholog Jan Lašek.

S tím souhlasí také další psycholog Karel Humhal. "Normální zdravé děti se budou po tolika měsících do školy těšit. Jsou zvyklé na svůj kolektiv a radují se, že si budou moci po tak dlouhé době vyprávět své zážitky,“ potvrdil Humhal.

Problém však může nastat u dětí se zdravotními potížemi, nebo poruchami učení. Pro ty může být návrat do školy velmi náročný. Často jsou ve stresu a nemají důvod se do školy připravovat, učivo je pro ně náročné, což se může odrazit také na jejich prospěchu.

Podle psychologů se však na návrat do školy dá předem připravit, aby to pro některé žáky a studenty nebylo tak stresující.

"Je velmi důležité, aby děti před nástupem do školy neabsolvovaly žádné vyčerpávající pobyty, nebo sportovní akce, po kterých by byly unavené a měly málo energie,“ radí Humhal.

Zároveň by se rodiče s dětmi neměli z dovolené vracet na poslední chvíli, ale přibližně týden předtím, než znovu začne škola. Děti by poslední víkend prázdnin měly strávit v klidu, aby načerpaly dostatek energie. Je také velmi důležité dohlédnout, aby chodily brzy spát.

Na škodu není ani zopakovat si s nimi předchozí látku, kterou se ve škole učily. Lépe si tak přivyknou na nový režim a budou se i více soustředit.

Podívejte se v reportáži TV Nova, jak bude vypadat výuka ve školách: